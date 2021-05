Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Escursione lungo la Valle dei Tufi per osservare il Gruccione, il coloratissimo uccello che dall’Africa arriva in questa zona per nidificare! Osserveremo questi splendidi animali che frequentano i loro "strani" nidi e che con le evoluzioni dei voli catturano le loro prede: le api! Punti di interesse: Gruccioni, Biodiversità, Paesaggio Rurale, Storia, Birdwatching. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: presenti Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 4 giugno. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: GRATIS Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 100 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 ora Lunghezza: 3 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Parcheggio del Santuario della Madonna delle Grotte, ore 17:00, 61037 Mondolfo PU, Italia, Mondolfo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito