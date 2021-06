Descrizione evento: L'Occhio Nascosto dei Sibillini, organizza Sabato 5 giugno la sua prima escursione! Sarà un vero e proprio viaggio che ci avvicinerà alla vita di uno degli abitanti più sfuggenti dei nostri boschi. Vi porteremo nel luogo in cui è piazzata una delle nostre fototrappole, vi mostreremo come funziona e scopriremo in diretta se il nostro Occhio è riuscito a catturare qualche passaggio di animali selvatici: si tratta di un momento molto emozionante che abbiamo deciso di condividere con voi. Nell’evento trovate tutte le informazioni tecniche e le modalità di iscrizione: vi aspettiamo!



per info:

- pagina facebook Occhio Nascosto https://www.facebook.com/occhiodeisibillini

- Stefano Ciocchetti 339 378 1219

- Monica Capretti347 124 9795

- Irene Bakkum 347 169 8522