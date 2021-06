Descrizione evento: AncheAnche quest’anno, grazie al contributo della Scuola Musica Paolo Sopranie della FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO, la festa Europea della Musica sarà ancora più ricca ed intensa:

???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????, ???????????? ????????:???????? ???????????????????????? ????'???????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? (in caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Salone degli Stemmi): ???????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????, ???????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????? – ????????????????????????????????????. Una speciale anteprima dedicata al geniale compositore argentino, icona del tango e del bandoneon: le letture a tema di Moreno Giannattasio, introducono l’esibizione del maestro Emiliano Giaccaglia, direttore sella Scuola, il cui pianoforte dialoga con la violinista di fama internazionale Daniela Cammarano. Un’artista di raffinata tecnica, sensibilità e generosità artistica, che dopo il diploma di secondo livello con lode al Conservatorio “Verdi” di Milano, è “partita” alla conquista dei più prestigiosi premi, palcoscenici e collaborazioni, intraprendendo una carriera luminosa che la impegna sia come didatta che come concertista.

Il biglietto, al costo di 5€, potrà essere acquistato presso la Pro Loco.

????????????????????????? ???????? ????????????????????????, ???????????? ????:???????? ???????????????????? ???????????????????????? ‘????’???????????????????????? ???????? ????????????????????”: ???????????????????????????????? ????????????’???????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? (verrà trasmesso anche in streaming). Valentina studia violoncello presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e il Conservatorio di Fermo; Pur giovane ha già acquisito molta esperienza sia nel mondo orchestrale che nella musica da camera. E’ componente del Quartetto d’archi Pergolesi di Fermo ed insegna violoncello presso la scuola civica di Musica Paolo Soprani di Castelfidardo.

Il concerto inizierà con Bach, precisamente con la seconda suite in Do Maggiore. Una scala discendente saluta la notte e dà il benvenuto al nuovo giorno che si preannuncia sereno e procede attirando l'attenzione della natura e del pubblico all'ascolto, per finire la Fantasia in Sol M di Georg L. Sothilanderz vivace ed energica per un saluto al sole e alla bella stagione.

????????????????????????? ???????? ????????????????????????, ???????????? ????????:???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????: ????????????????????????????????????????????????????????????????. Esibizione degli allievi della Civica Scuola di Musica “P. Soprani” più meritevoli dei corsi avanzati di ogni genere e strumento.

Prenotazione online: http://bit.ly/giovaninconcerto

quest’anno, grazie al contributo della Scuola Musica Paolo Soprani e della FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO, la festa Europea della Musica sarà ancora più ricca ed intensa: