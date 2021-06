Descrizione evento:

VINCI Voglia di Imparare Nuovi Comportamenti Interpersonali

Sabato 19 giugno dalle 09 alle 13 presso il Teatro Nuovo Melograno

Prenota il tuo posto ! Invia un messaggio whatsapp al 3895450774

A seguito di questo incontro ne avrà luogo un altro il 03 luglio. Gli incontri si potranno frequentare a discrezione dei partecipanti, si può scegliere un appuntamento o entrambi ( con prezzo agevolato)

Abbiamo sempre sentito dire che la vita è come il TEATRO, ed è vero! Così come saper "recitare" fa la differenza tra gli attori così il saper "comunicare" fa la differenza tra persone, genitori e professionisti nel lavoro!

A condurre l'incontro sarà Paolo Manocchi, formatore e life coach, con esperienza maturata in più di 30 anni di professione.

OBIETTIVI

• Sentirsi a proprio agio durante la relazione interpersonale, genitoriale, professionale e commerciale.

• Sapendo che la comunicazione è un “terreno” sul quale tutti quanti noi siamo chiamati a muoverci quotidianamente, l’obiettivo di questo intervento è quello di accompagnare e guidare i discenti verso una maggior consapevolezza di come svolgiamo le nostre comunicazioni.

• Rimanere più tranquilli ed esprimere al meglio il nostro potenziale ci rende persone più consapevoli delle possibilità che abbiamo di condurre una vita migliore.

CONTENUTI ANALITICI

• Perché fa la differenza sapere le differenze tra un dilettante ed un professionista

• Calibrazione e modellamento

• I tre ingredienti della comunicazione efficace

• Ma è vero che si comunica sempre?

• Esercitazione: “le posizioni percettive”

• Le “8 regole vincenti e concrete” della comunicazione efficace

COSA PORTI A CASA

• perchè i professionisti veri hanno una marcia in più rispetto ai dilettanti

• aumentare la capacità di diventare adeguati ai cambiamenti di contesto

• aumentare l’attenzione verso la comunicazione non verbale

• conoscere le parole che innescano il conflitto ed evitarle

• imparare a comunicare in modo chiaro e semplice

PER INFO sui costi e per prenotare gli incontri del sabato scrivi a info@nuovomelograno.it o scrivi un messaggio whatsapp al 3895450774

CHI E' PAOLO MANOCCHI? Formatore Comportamentale e Life Coach (www.paolomanocchi.it – 339 4887449 – manocchipaolo@gmail.com)

Video curriculum: https://www.youtube.com/watch?v=020d_8aa51M

Relatore a livello nazionale e progettista di due format a carattere teatrale - congressuale: Gli 8 valori che fanno volare https://youtu.be/iFHBj2ViZgk

Paolo Manocchi inizia la sua attività di consulente e formatore comportamentale nel 1988. Consegue due Master in Programmazione Neuro Linguistica, uno con il Dott. Gianni FORTUNATO e l’altro con certificazione internazionale da parte del suo fondatore Dott. R. Bandller.

Si specializza nell’Arte del Parlare in Pubblico presso la Suffolk University di Boston, USA, terminando il suo iniziale percorso di crescita con un Master in Leadership Relazionale. In aula si occupa di:

Comunicazione in Equilibrio Psichico, Gestione Emotiva ed Effettiva del Tempo, Parlare in Pubblico e Presentazioni Efficaci, Dai Valori del Singolo alla Squadra di Valore.

Dal 2002 è tutor-trainer nei corsi outdoor di FORMAZIONE ESPERIENZIALE all’interno di un bosco di 70 ettari di castagno nel Mugello Docente in diversi Master Sviluppo Risorse Umane come quello de ILSOLE24ORE, per il quale ha realizzato il DVD sulla lettura esplorativa pubblicato nell’opera editoriale Master 24 Management & Leadership.

Svolge attività di formatore e life coach in aziende pubbliche e private, nazionali ed internazionali di piccole, medie e grandi dimensioni.

C.R.E.I.A.M.O. acronimo per Coscienza, Resilienza, Emozione, Innovazione, Autostima, Miglioramento, Oltre.

Lavora insieme a Leonardo Milani, mental trainer dei piloti delle Frecce Tricolore.

Inventa e scrive un progetto editoriale unico in Italia chiamato “Appuntuale” https://www.appuntuale.it/

Lamborghini Automobili lo sceglie come Formatore e Professional Coach per il personale, i dirigenti e il Team di supporto della “Squadra Corse” Super Trofeo Endurance.

Ottobre 2014 Barcellona e ottobre 2016 Milano, diploma internazionale di Facilitator per il Metodo “Lego Serious Play”, “giocare” con i mattoncini della Lego per dar vita a consulenze comportamentali – manageriali.

Nel 2019 acquisisce certificazione Internazionale Structogram modello per la lettura dell’Auto Analisi Bio-Strutturale del Cervello.

Nel 2020 acquisisce certificazione INSIGHT SPARKS per Analisi Predittive utili alla selezione e posizionamento del personale aziendale.

https://www.facebook.com/paolomanocchi.it