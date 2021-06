Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Escursione nella suggestiva Valle Scappuccia, un luogo del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi dove si respira un’atmosfera magica! Una comoda e piacevole camminata lungo i sentieri che collegano, con un percorso ad anello, questa bellissima valle con Rocchetta e Monte Termine. Trascorreremo così la mattina immersi nella natura e nella biodiversità di questo stupefacente angolo di Marche! Punti di interesse: Boschi, Rocce, Forra, Storia dell’Uomo, Panorami, Biodiversità. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: assenti Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 25 giugno. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Pic Nic, ore 8:30, SP22, 60040 Osteria di Colleponi AN, Italia, Osteria di Colleponi Vedi tutti i dettagli nel nostro sito