Descrizione evento: Scopri le fantastiche colline marchigiane a bordo di una nuovissima VESPA® rosso fiammante… tua per un giorno! Il progetto Vespa Tour Marche vi farà scoprire in una sola giornata le meraviglie che il nostro territorio offre. In sella alla vostra vespa, godrete di emozioni che solo le due ruote sanno regalare. Un’esperienza indimenticabile in cui le parole d’ordine sono due: libertà e avventura. Potrete scegliere uno o più itinerari, alla portata di tutti, in base ai vostri gusti e necessità. Come descrivere una giornata con Vespa Tour Marche? Semplice: un continuo susseguirsi di scoperte ed emozioni. Mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza, professionalità e il nostro amore per offrirvi un qualcosa di davvero unico.