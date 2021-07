Descrizione evento: PROLOCO SANT'ANGELO IN VADO

& ET EVENTI E TEATRO [con il Patrocinio del Comune di Sant'Angelo in Vado] presentano: CENA GOURMET

ALLA DOMUS DEL MITO

Spettacolo con DELITTO ambientato sull'Olimpo:

ECO DI VENDETTA Venerdì 16 luglio 2021

Parco della DOMUS del MITO

SANT'ANGELO IN VADO (PU) Appuntamento: ore 19.30

Inizio Cena e spettacolo: ore 20 La serata prevede:

- cena con servizio al tavolo

nel parco della Domus

[in collaborazione con

RISTORANTE DA BARBARA] - spettacolo con delitto

CON GIRO ALLA DOMUS

La storia:

Un mistero rimasto sepolto per millenni, che vede protagonisti i grandi Dei dell'Olimpo e che rivive in un susseguirsi di miti e leggende. Intrighi, gelosie, complotti...

Soltanto gli ospiti potranno riportare

alla luce la verità. COSTO:

euro 40 a persona, bevande escluse prenotazione obbligatoria ENTRO IL 14/7

allo 0722 1910228