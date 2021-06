Descrizione evento: Venerdì 25 Giugno ore 21.30

PROIEZIONE: MEDEA



Liberamente tratto dal testo di Franz Grillparzer, Scritto e diretto da Fabiana Sapia Con Elena Aziani, Maddalena Colombo, Valentina Rinciari, Lucia Soldati, Fotografia di Caterina De Donato

"Paziente spingi, spingi la pesante pietra, che sempre rotola indietro e ti viene addosso, sbarrando ogni sentiero e via di uscita"

Una tragedia contemporanea che porta con sé riflessioni sull'identità, sull'amore e sull'amicizia.

La minaccia della morte e la più buia infelicità ci conducono al terremoto interiore.

L'essere umano porta con sé diversi sentieri: strade di odio e di veleno, strade fatte di giustizia e di rispetto e strade in cui l' unica guida che abbiamo é la nostra.

"Medea" é una storia che parla di scelte e delle ineluttabili conseguenze di chi accetta il proprio destino.

Lo spettacolo, nato per essere presentato dal vivo, è stato riarrangiato così da essere fruibile on-line data l’emergenza covid, che ha reso impossibile anche solo l’incontro fisico delle attrici; quella che proietteremo sarà dunque una replica della prima, andata in onda nella piattaforma ZOOM il 23 maggio scorso.

Per info: FB: Ex Frantoio - Tivittori

Instagram: tivittori_exfrantoio

Telgram: https://t.me/TiVittori

tivittori@gmail.com