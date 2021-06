Descrizione evento: Sabato 3 Luglio tornano a grande richiesta gli appuntamenti estivi tra le vigne dell`Antica Cantina Sant`Amico. Dalle 18.30 alle 23.00 vi aspetta l`evento Grill & Chill – GRIGLIATA IN VIGNA. Prenota il tuo tavolo per aperitivo o per cena e vieni a goderti questa serata immerso tra i vigneti che circondano la cantina storica. La ricetta per questa serata estiva sara` semplice e gustosa:

- Il famoso vino Lacrima di Morro d`Alba ed altri ottimi vini freschi sia bianchi che rose` di produzione propria, disponibili sia al calice che in bottiglia.

- Menu alla carta preparato dal rinomato catering di Bonta` delle Marche con Grigliata di carne cotta al momento con varie opzioni (Grigliata imperiale carne mista..10euro - Grigliata di agnello..12euro - Maialino in porchetta..8 euro - Hamburger di scottona..8euro) e possibilita` di menu vegetariano, primi piatti e altro - Relax, relax e relax Un connubio perfetto allietato anche dalla bella location immersa nel verde delle campagne marchigiane, pur essendo a soli 15 minuti da Senigallia ed Ancona Nord.



Info e prenotazione tavolo: 073163982

Email: info@anticacantinasantamico.it

In caso di maltempo l`evento sara` posticipato a data da destinarsi.