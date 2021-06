Descrizione evento: LaGru Ragazzi SUPEREROI DA COMMEDIA Divertente spettacolo di burattini con superpoteri! INGRESSO SPETTACOLI: Posto unico € 5.00 - bambini sotto i 3 anni € 0,50. Prenotazione consigliata al n° 334.1684688 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 a partire da martedì 22 giugno per tutti gli spettacoli in programma. Il distanziamento obbligatorio limita la disponibilità dei posti. Biglietti in vendita dalle 20.00 c/o luogo degli spettacoli. è vivamente consigliato: Seguire i nostri canali social per aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità dei biglietti. Presentarsi in biglietteria in largo anticipo per evitare assembramenti a ridosso dell’inizio dello spettacolo. PROMOZIONE PER I RAGAZZI: Vieni a 2 spettacoli e avrai in omaggio l'ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario. Ricordati di conservare i tagliandi dei biglietti! Inizio spettacoli ore 21.30 IN CASO DI MALTEMPO verrà comunicato tempestivamente attraverso i nostri canali social, se lo spettacolo verrà annullato o programmato in uno spazio al chiuso. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.