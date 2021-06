Descrizione evento: Suggestiva escursione al Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi! Dalla millenaria Abbazia di San Vittore, cammineremo lungo il Fiume Sentino tra suoni e soprattutto profumi… particolari! Saliremo poi lungo un percorso impegnativo al Foro degli Occhialoni, un “buco” naturale nella montagna ricco di fascino e meraviglia della storia geologica di Frasassi! Ritorno lungo lo stesso percorso. Punti di interesse: Bosco, Geologia, Foro degli Occhialoni, Gola di Frasassi, Storia, Fiume Sentino, Flora. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: assenti L'escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Il programma potrebbe subire variazioni. L'escursione verrà effettuata nel rispetto delle normative Covid-19 in vigore. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 di venerdì 2 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Dania (Seni.galliaIncoming Tour Operator): cell. 3453965537, e-mail: touroperator@senigalliaincoming.it Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Abbazia di San Vittore, ore 16:30, 60040 San Vittore AN, Italia, San Vittore

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 15:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito