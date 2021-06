Descrizione evento: Giovedì 15 luglio ore 21.00

Chiostro di S. Francesco – Serra de’Conti



Presentazione del “viaggio” raccontato in “L'impronta dei sogni” edito da Le Mezzelane, con l'autrice Sibilla Montanari e l'illustratore Luca Pettarelli.

Una raccolta di poesie e disegni nati con lo scopo di dar voce a dei sogni notturni.

Un viaggio in cui immergersi nel proprio mondo interiore, passeggiando a braccetto con i propri sogni.

Cosa ci raccontano di noi stessi?

Possono diventare il nascondiglio di archetipi che ci legano l’un l’altro?

“...Liberi da corde

vaghiamo a largo.

…

Poi...

poi le creste del mare.”

Rassegna #dARTESERRA SUMMER EDITION targata #TiVittori patrocinata dal Comune di Serra De' Conti - Pagina istituzionale.



Per info: FB: Ex Frantoio - Tivittori

Instagram: tivittori_exfrantoio

Telegram: https://t.me/TiVittori

Email tivittori@gmail.com