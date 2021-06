Descrizione evento: Un'escursione in un luogo fresco e suggestivo che ci condurrà fino all'eremo di San Leonardo, incastonato tra le montagne. Per arrivarci oltrepasseremo la forra dell'Infernaccio con le sue imponenti pareti rocciose e con il suono del torrente che vi scorre, per poi salire in un ambiente più dolce attraversando il bosco di faggi. Il ritorno per lo stesso sentiero sul far della sera darà emozioni e suggestioni di altri mondi. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:15 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Ore 16:45 presso Bar Fonte della Valle, Loc. Tenna 9/A, Montefortino FM, Italia, Montefortino Vedi tutti i dettagli nel nostro sito