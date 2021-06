Descrizione evento: Con partenza dalla stazione turistica di Frontignano di Ussita a 1350 mslm inizieremo una piacevole passeggiata nel bosco tra conifere e faggi per arrivare ad affacciarci sulla valle del Nera e il versante sud dei Monti Sibillini. Dalle conifere al bosco di roverella, esploreremo tutti gli ambienti montani dell’Alto Nera in un viaggio tra gli alberi e i loro segreti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 225 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 h Lunghezza: 7.8 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Questa proposta è adatta a tutti Vedi tutti i dettagli nel nostro sito