Descrizione evento: Escursione adatta a tutti tra l’ombra delle pinete di Frontignano e il dolce monte Torrone, un balcone privilegiato dal quale ammirare il Monte Bove e la Valle dell’Ussita in tutto il suo splendore Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 320 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 h Lunghezza: 7.5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Questa proposta è adatta a tutti Vedi tutti i dettagli nel nostro sito