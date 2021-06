Descrizione evento: In Vallesina, tra Mergo e Cupramontana, vieni a scoprire l'incredibile mondo delle api e per concludere goditi la tua visita in cantina con degustazione finale!



PROGRAMMA SINTETICO:



Ore 15:00



Andrea vi accoglierà presso la sua azienda agricola per condurvi nel laborioso mondo delle api.

Indossati gli abiti da apicoltori (Andrea vi fornirà tutto il necessario) andrete in apiario e maneggerete gli strumenti del mestiere, sotto l'occhio vigile di Andrea.

Scoprirete i prodotti dell'alveare, in particolare la PAPPA REALE che preleverete e porterete in laboratorio per l'estrazione.



Ore 17:30 - 18:00 circa



Degustazione dei prodotti aziendali e consegna di un souvenir della visita, un vasetto di miele con pappa reale e un panetto di cera d'api di opercolo!

È giunta l'ora di trasferirsi in cantina, a Cupramontana da raggiungere con mezzi propri.



Ore 18:30 circa



Arrivati in cantina sarete accolti da Cristina che vi introdurrà in azienda raccontandovi la sua storia e accompagnandovi alla scoperta dei siti produttivi.

Avete mai avuto occasione di entrare in una torre vinaria? Con Cristina avrete la possibilità di visitarla e scoprirne il funzionamento.



Ore 19:50 circa



Al termine del tour in cantina si prosegue la visita in sala degustazioni dove Cristina vi condurrà attraverso un percorso di assaggio di alcuni vini accompagnato da un aperitivo a base di crostini, salumi e formaggi.



Prezzo: 30 € per persona