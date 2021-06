Descrizione evento:

In estate, all’aperto, Roberto Ciufoli, Max Paiella e Simone Colombari saranno i protagonisti dello spettacolo comico Oh! Diss’ea.

Roberto Ciufoli, Max Paiella e Simone Colombari, propongono una riscrittura del poema omerico, un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica e musicale, da non perdere. Ulisse e il suo viaggio senza fine, un esempio per tutti, la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o ci dovrebbe essere in ognuno di noi. Dopo il lungo assedio di Troia è partito, diretto verso la sua Penelope o ha bighellonato senza trovare la strada di casa per dieci anni prima di approdare alla sua bella Itaca? Ulisse, l’immagine dell’uomo moderno o semplicemente un distratto? Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati, finalmente troverà risposte.

Biglietti 12€ Biglietti 10€ per i Possessori della Friend Card (solo al Botteghino)



Biglietti disponibili al Botteghino (Corso Garibaldi, 80 - Tolentino) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20 e online all'indirizzo www.liveticket.it/politeamatolentino