Descrizione evento: Escursione affascinate e impegnativa nel massiccio del Catria: con questa camminata arriveremo infatti sulla cima più alta dell’Appennino settentrionale delle Marche! Una bella escursione dove attraverseremo boschi di faggio, praterie, pascoli e zone rocciose per poi godere di panorami stupendi fino al mare e al Lago Trasimeno. E per chi vuole reintegrare i sali minerali persi durante il cammino, a fine escursione tappa al Birrificio del Catria con le loro ottime birre artigianali! Punti di interesse: Panorami, Appennino, Faggete, Pascoli, Birra artigianale, Montagna. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: presenti Quota escursione: 20 € (servizio guida ambientale) Quota ridotta: 15 € (fino a 14 anni) Quota birra: consumazione libera al Birrificio del Catria (birra artigianale e cibo locale) L'escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Il programma potrebbe subire variazioni. L'escursione verrà effettuata nel rispetto delle normative Covid-19 in vigore. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 di sabato 10 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Dania (Seni.galliaIncoming Tour Operator): cell. 3453965537, e-mail: touroperator@senigalliaincoming.it Prezzo adulti: 20 € Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 730 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Panetteria K2, ore 8:30, Via Monte Catria, 40, 61044 Chiaserna PU, Italia, Chiaserna Vedi tutti i dettagli nel nostro sito