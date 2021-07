Descrizione evento: Dopo un anno vissuto all'insegna del distanziamento sociale, suona assai irriverente la proposta culturale dell'Insieme Musica Nuova di Senigallia che, in collaborazione con Arcom - Associazione Regionale Cori Marchigiani, in questa estate 2021 propone il nuovo progetto 'Mille Baci'. Un racconto in musica, ambientato nella Roma del I secolo avanti Cristo, che evidenzia però l'umana necessità di un ritorno ad una vita sociale normale.



Quella che qui si narra è solo una delle tante storie d'amore tra Catullo e Lesbia che potrebbero essere tratte dall'opera del poeta veronese (assai variegata, in realtà, per la presenza di molti altri temi letterari, oltre a quelli dell'eros). Un materiale ricco ed affascinante musicato attraverso una elegante e raffinata scrittura per insieme vocale a cappella. Uno stile moderno e scorrevole per un racconto vivace dove il coro assume il ruolo di narratore e trasporta l'ascoltatore a fianco dei protagonisti nelle alterne vicende del loro amore.



Il concerto "in prima esecuzione assoluta" è in programma sabato 10 luglio alle ore 19:15 presso l'Androne di Palazzo Ricci a Macerata. L'ingresso è libero con prenotazione consigliata, scrivendo a corimarche@gmail.com o via WhatsApp al numero 335.7299961.