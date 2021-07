Descrizione evento: «La ricerca, la voglia di far crescere culturalmente la nostra città ci ha spinto a programmare un’estate che tocchi le cinque arti, i suoni nostrani e dal mondo. Saremo protagonisti della bella stagione della Riviera, in collaborazione con la Riviera del Conero e Colli dell’infinito che promuoverà come sempre le nostre iniziative. Turismo, cultura, eventi e ricerca storica hanno segnato indelebilmente in questi ultimi cinque anni il nostro territorio che può vantare un incremento notevole di presenze turistiche e di collaborazioni artistiche». In stretta sinergia con la Pro Loco e le associazioni del territorio, ecco dunque prendere corpo un palinsesto che tra danza, musica, cinema, spettacoli per bambini ed incontri culturali, abbraccia tutte le generazioni e i gusti con un’offerta ad ingresso libero su prenotazione presso la Pro Loco (0717822987). Ogni giovedì si suona in piazza della Repubblica dalle 21.30 con ospiti di livello e vario genere musicale dal 1 luglio al 5 agosto. La serata di apertura vede protagonista la Musicamdo jazz orchestra con un progetto dedicato alla grande Mina su arrangiamenti esclusivi di Massimo Morganti e Pierfrancesco Ceregioli per voce (Alessandra Doria) e big band. L’8 luglio, un’altra bella realtà, il coro Grilli di Sirolo composto da una 35 ina di elementi più una band a supporto, spazierà tra le melodie più belle e avvolgenti della pop music; il 15 luglio il dialogo tra il fisarmonicista Carmine Ioanna e il trombettista Roy Paci si fondono nel progetto Ioanna music company, il 22 luglio si tiene alto il ritmo con il quartetto Swingarella che ripropone i grandi classici del repertorio italo-americano degli anni ‘30, ‘40 e ‘50 in chiave swing, mentre il 29 luglio torna l’afropop degli Ayom: Ayom è la signora della Musica, che vive dentro il tamburo e questa forza è l’anima del progetto, un mix di ritmi spesso sconosciuti con testi in portoghese, spagnolo, yoruba, e Kimbundù che raccontano di amori, incontri e feste unendo culture ed esperienze in una musica senza confini. L’ultima serata è affidata alla qualità espressa dalla civica scuola Soprani con la Soprani pop band composta dai maestri Pallotta, Elisei, Concu e Marchesini con la voce di Martina Jozwiak. Il mercoledì è invece ormai per tradizione riservato alle Conversazioni in giardino promosse dalla Fondazione Ferretti su temi centrati sulla memoria e sul 160° anniversario dell’Unità d’Italia nella bella cornice dei giardini di Palazzo Mordini. Dopo l’apprezzamento suscitato lo scorso anno, riprende inoltre dal 2 luglio al 6 agosto in piazza della Repubblica alle 21.30 la rassegna “Era di venerdì” dedicata al cinema italiano senza tempo con titoli e attori cult come ‘Amici miei’ e ‘L’Armata Brancaleone’: si parte con Nino Manfredi in “Nell’anno del Signore”. Prenotazioni on line su: https://estateventi.prolococastelfidardo.it/ La domenica ci si sposta invece al Parco delle Rimembranze per Animation d’essai, che dal 4 luglio al 1° agosto (ultime due date del 22 e 29 agosto presso la Fondazione Ferretti), proporrà film d’animazione d’autore graditi ai più piccoli (e non solo!) come ‘Pom poko’ e ‘Una lettera per Momo’. Dal 15 luglio al 5 agosto, c’è poi la novità del Piccolo cinema Montebello: in collaborazione con il critico cinematografico americano James Hulmer nel vicolo andranno in onda una serie di proiezioni di film muti, capolavori in bianco e nero che hanno fatto la storia, da Buster Keaton a Charlie Chaplin a Stanlio e Olio). Inoltre, dj set presso “La Centrale” ogni giovedì (con Nicola Pigini) e domenica, musica live al Pub O’Brian dal giovedì al sabato. E in via Garibaldi 4, brividi garantiti alla Horror House con il gruppo Anima-Azione.