Senti che gusto!

Goditi un momento di vero relax a fine giornata.



InChiostri ti porta di volta in volta nei più bei Chiostri del territorio, ti fa ascoltare buona musica dal vivo e assaporate un gustoso aperitivo.

Ospiti del 21 luglio nel Chiostro di Santa Lucia a Serra San Quirico il trio ImprospacExplorers di Marco Agostinelli con Francesco Marchetti al contrabbasso e Tommaso Agostinelli alla batteria.

Il programma dell’evento prevede:

- dalle 18 alle 18,30 visita guidata del Polo Museale che comprende: Museo di Storia Naturale del territorio, la Cartoteca regionale delle Marche e la collezione Museo Premio Ermanno Casoli 1998-2007.

- dalle 18,30 alle 19 aperitivo confezionato una pratica scatola monoporzione contenente: Bocconcino di focaccia con salame tradizionale, Casciotta di Urbino con olive verdi, Quiche con porri peperoni e noci, Chiocciolina ricotta e spinaci, Passerina spumantizzata Moncaro.

- dalle 19 all 20 musica live con il trio ImprospacExplorers composto da Marco Agostinelli (winds and keyborads), Francesco Marchetti (bass and doublebass), Tommaso Agostinelli (drums). In collaborazione con Fabriano Pro Musica.



Prenotazione obbligatoria.

Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l’acquisto online non esitate a contattarci al +39 334 1178046