Descrizione evento: Facile camminata nella splendida Valle dei Tufi tra coloratissimi uccelli, paesaggio rurale tipico marchigiano e finale in cantina per una panoramica degustazione di vini locali. Osserveremo i Gruccioni, uccelli migratori dai particolari colori, in una escursione adatta a tutti/e tra campagna e piccoli boschetti. Uno scrigno di biodiversità e gusto, coi vini finali degustati in una terrazza col panorama verso le colline e l’Appennino! Punti di interesse: Gruccioni, Biodiversità, Paesaggio Rurale, Storia, Birdwatching, Enogastronomia. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: presenti Quota escursione: 10 € (servizio guida ambientale) Quota ridotta: 7 € (fino a 14 anni) Quota degustazione: 15 € (due calici di vini a scelta e stuzzichini), 10 € i bambini L'escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Il programma potrebbe subire variazioni. L'escursione verrà effettuata nel rispetto delle normative Covid-19 in vigore. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 30 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Dania (Seni.galliaIncoming Tour Operator): cell. 3453965537, e-mail: touroperator@senigalliaincoming.it Prezzo adulti: 10 € (servizio guida ambientale) + 15 € (aperitivo) Prezzo bambini: 7 € (servizio guida ambientale) + 10 € (merenda) Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 h Lunghezza: 4 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Santuario della Madonna delle Grotte, ore 16:30, 61037 Mondolfo PU, Italia, Mondolfo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito