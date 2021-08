Descrizione evento: Una notte di mezza estate, le stelle cadenti, prodotti da gustare e un violino d’eccezione ad accompagnare una danza di bolle e stelle! Mercoledì 11 agosto Marche Wellbeing organizza l’evento “…e quindi uscimmo a riveder le stelle” presso l’uliveto secolare dell’azienda agricola Antinori Nerovisciola.

Programma della serata:

- Arrivo previsto alle ore 22.00

- Degustazione dei prodotti dell’azienda Nerovisciola

- Degustazione dei vini della cantina Bacelli

- Concerto del violinista Valentino Alessandrini sotto le stelle cadenti

- Live show del poeta delle bolle di sapone Alekos

- Degustazione di dolci a cura di Mulino Bravi e Nonno Vi

- Mercatino di prodotti locali a cura dell’associazione Marche dal Balcone

- Conclude la serata Mastrogelato *durante la serata sarà possibile fare un trattamento di aromaterapia con l’agrotecnico Moreno Pesaresi (con un piccolo supplemento di prezzo)





Vi raccomandiamo di portare un telo per assistere al concerto ed esprimere i vostri desideri sotto lo spettacolo delle stelle cadenti.

- Biglietto intero 22€

- Biglietto ridotto per bambini fino al 10 anni 15€ (gratis sotto i 3 anni)

- Riduzioni per ospiti di strutture ricettive e tour operator convenzionati con Expirit

Per info e prenotazioni 327 6992811 (Claudia)

Organizzazione Marche Wellbeing (un progetto di Expirit) in collaborazione con l’azienda agricola Antinori Nerovisciola

Evento sponsorizzato dalla Banca di Filottrano (filiale di Cingoli)

L'evento si svolgerà all'aperto nella massima sicurezza; saranno rispettate tutte le misure igieniche previste dalla normativa Covid19, all'accoglienza e nella somministrazione di cibi e bevande.

Vi invitiamo a disporre di tutti i dispositivi di sicurezza (mascherina, gel igienizzante)