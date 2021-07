Descrizione evento: Altro StarTrekking tra Passamontagna Trekking e le Nane Brune! Secondo appuntamento estivo insieme a una guida naturalistica ed un’astrofila, stavolta andremo al Conero per camminare lungo alcuni sentieri panoramici e in mezzo alla macchia mediterranea dal tramonto alla notte. Conosceremo quali specie di piante e animali vivono sul “monte dei corbezzoli” fino a fare una sosta per osservare le stelle cadenti dalla radura di Pian di Raggetti. Scopriremo quindi quali stelle, pianeti e costellazioni si possono osservare nel cielo estivo e conteremo quante stelle cadenti dello sciame meteorico delle Perseidi riusciremo a vedere! Punti di interesse: Panorami, Tramonto, Macchia Mediterranea, Bosco, Incisioni Rupestri, Storie e Leggende, Stelle Cadenti, Costellazioni Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: assenti Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 10 agosto. L’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per prenotazioni e informazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Alessandra (Nane Brune): cell. 3930388838, email: info@nanebrune.it Prezzo adulti: 20 € Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 h Lunghezza: 7 km Ritrovo principale Parcheggio del Poggio, ore 18:00, Via Del Conero - Marina, 60129 Ancona AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito