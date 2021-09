Descrizione evento: Trekking tosto per conquistare la vetta più tosta dei Monti Sibillini, ideale per mettersi alla prova ed alzare il proprio livello di preparazione e allenamento. Il Monte Priora con le sue tre creste svetta come una piramide splendida e superba. Muoveremo dalle Gole dell'Infernaccio lungo un itinerario classico di avvicinamento, attraversando la celebre gola e la sua silente faggeta fino all'eremo di San Leonardo. Percorreremo un bel sentiero con fantastici affacci sulle gole per ascendere alle alte e silenziose praterie primarie. Da qui inizia la cavalcata aerea: la lunga cresta di sud-est, ampia e con brevi tratti esposti ci condurrà fino alla vetta a quota 2332. Ci aspettano panorami top con viste inedite sui Sibillini ma soprattutto un'onda appagante di endorfine e la soddisfazione di aver conquistato una delle vette più ambite dei nostri monti. Si tratta di un trekking molto impegnativo, è richiesto buon allenamento e ottima forma fisica. Età minima 14 anni

Difficoltà: EE (Escursionistico Esperto)

Durata escursione: 8 h (soste comprese) distanza: 20 km dislivello: 1500 m Materiali: scarponi da trekking, bastoni, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello. Acqua 2 lt frutta, frutta secca o barrette energizzanti. Sali minerali. Pranzo al sacco. Spostamenti con mezzi propri. Ritrovo: ore 7,00 piazzale esterno Agriturismo Antico Mulino dei Sibillini, Via Tenna 3, Montefortino (FM)

link google maps https://goo.gl/maps/u1VCwe3qWWv Quota 20 € La quota 20 € comprende:

Guida escursionistica (Abilitata Regione Marche. Certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito Assicurazione RCT La quota non comprende:

Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________ Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp) Precauzioni e misure ANTI-COVID:

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ogni partecipante deve avere e utilizzare: - n. 1 mascherine chirurgiche (meglio se 2 o 3) con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)

La mascherina NON VA indossata durante il cammino ma nei momenti di sosta e e al momento di incrocio con altre persone durante il cammino lungo il sentiero

- n. 1 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile (per la fase di pagamento)

- gel disinfettante a norma CE non autoprodotto SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti. Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,30 circa

Numero minimo totale, 5 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.