Descrizione evento: Ascesa alla vetta più alta dei Monti Sibillini per godere di un panorama unico nella doppia veste del tramonto e del cielo notturno. Con il cielo che si accende dei saturi colori del tramonto godremo di una visuale davvero unica: si spazia lungo tutto il fondovalle fino all'Adriatico, a sud saranno visibili le vette del Gran Sasso d'Italia il complesso della Laga e della Majella e ad ovest la Valle del Lago di Pilato con il leggendario specchio d'acqua e le pareti monumentali di Pizzo del Diavolo. Mentre si accenderanno le luci dei paesi del fondovalle fino all'Adriatico, rievocheremo le tante leggende e racconti mitici che da sempre popolano questi luoghi e infine riprenderemo la via del ritorno camminando sotto la volta stellata nel pieno del suo fulgore solcata dalle stelle cadenti. Si tratta di un trekking impegnativo ma di grande soddisfazione, è richiesto allenamento e buona abitudine al cammino. Età minima 14 anni

Difficoltà: E (Escursionistico)

Durata escursione: 8 h (soste comprese) distanza: 11 km dislivello: 950 m Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking, giacca a vento pesante, abbigliamento a strati, maglia di cambio da mettere in vetta, pantaloni lunghi, plaid o coperta, lampada frontale o torcia elettrica, acqua 2 lt, cena al sacco.

___________________________________________________ Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp) Ritrovo:

ore 13,15 parcheggio Bar Caprice, Marina di Altidona (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/QDDVe7JLSf42) ore 15,00 Valico di Forca di Presta

https://goo.gl/maps/LPpjKtdqZbL2 Quota 15 € La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT La quota non comprende:

Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________ Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking, giacca a vento pesante, abbigliamento a strati, maglia di cambio da mettere in vetta, pantaloni lunghi, plaid o coperta, lampada frontale o torcia elettrica, acqua 2 lt, cena al sacco. Precauzioni e misure ANTI-COVID:

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ogni partecipante deve avere e utilizzare: - n. 1 mascherine chirurgiche (meglio se 2 o 3) con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)

La mascherina NON VA indossata durante il cammino ma nei momenti di sosta e e al momento di incrocio con altre persone durante il cammino lungo il sentiero

- n. 1 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile (per la fase di pagamento)

- gel disinfettante a norma CE non autoprodotto SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti. Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 22,30 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida. Foto di copertina: Maurizio Pignotti.