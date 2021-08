Descrizione evento: Escursione non troppo impegnativa e soprattutto super panoramica, con viste sull’Appennino, il mare Adriatico e tutta la zona di Frasassi. Cammineremo tra boschi, pascoli, rose canine, strutture carsiche e… sopra le celeberrime Grotte di Frasassi! Arrivati in cima al Valmontagnana, ci gusteremo un super tramonto circondati/e dalla bellezza del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. Ritorno alle auto suggestivo tra le ultime luci del giorno e le ombre della sera! Punti di interesse: Bosco di Frasassi, Montagna, Panorami, Gola di Frasassi, Aquila reale. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: assenti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di martedì 17 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 h Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Manuela, ore 17:00, Via Dante, 213, 60044 Fabriano AN, Italia, Fabriano Vedi tutti i dettagli nel nostro sito