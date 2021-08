Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Il Viaggio è il tema che guida tutta l'esperienza formativa proposta dal Gus,Gruppo di Umana Solidarietà e portata avanti da Maria Giovanna Varagona, tessitrice e Responsabile del Museo della tessitura la Tela di Macerata.

Negli spazi del Museo è allestita la Mostra Mercato dei prodotti realizzati dagli allievi del corso giovani richiedenti asilo che hanno avuto la possibilità di mettere a frutto il proprio talento e imparare autonomamente a realizzare accessori per l'abbigliamento quali borse, sandali, bracciali. Hanno realizzato piccoli tappeti e quaderni per appunti di viaggio.

Siamo tutti in cammino,vi aspettiamo dalle 17 del 5 agosto 2021.