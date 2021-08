Descrizione evento: Un tuffo nel passato con illustri personaggi tutti i giovedì! Dal 15 luglio al 30 settembre tutti i giovedì pomeriggio alle 18, illustri personaggi vi aspettano per farvi fare un salto nel tempo e farvi riscoprire gli importanti accadimenti storici che hanno portato Castelfidardo nei libri di storia. Immergetevi nei racconti narrati e vivete con i personaggi che incontrerete un momento di completa immersione che vi riporterà indietro nel tempo. Sarete protagonisti di un emozionante viaggio alla scoperta delle bellezze della città di Castelfidardo. Il punto di ritrovo con la guida: ingresso principale del parco del Monumento Nazionale delle Marche (l'entrata di fronte alla rotatoria, in via Matteotti) circa 10 minuti prima della partenza del tour storico, prevista per le ore 18.00. La durata della visita è di 2 ore circa e al termine la serata potrà proseguire in centro con la visita dei musei civici, che per l’occasione saranno aperti fino alle 23! La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione Info e prenotazioni: info@fondazioneferretti.org | tel./whatsapp 071780156 https://www.fondazioneferretti.org/?p=5412 Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Castelfidardo, in collaborazione con l'organizzazione Quam Pulchra Es.

Attori: ASD Dance Lab e la compagnia teatrale Il Cenacolo dei Farfalloni