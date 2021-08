Descrizione evento: Torna il BRIVIDO nel BOSCO di Ca' Paino a FERMIGNANO! Sabato 28 agosto dalle 21

venite a scoprire il PROSEGUO DELLA STORIA!

IL BOSCO DEL TERRORE. The Village. Cap II



La storia:

Gira una terribile leggenda su questi boschi. Pare che fino a duecento anni fa si ergesse un piccolo villaggio, conosciuto come Villaggio di Jakob, popolato da uomini, donne e bambini che vivevano isolati dal resto del mondo e che custodivano un prezioso segreto che tramandavano da secoli...

A tutti era vietato addentrarsi all’interno del bosco poiché esso era abitato da orribili creature cannibali.

Due volte all’anno, durante le notti più calde, veniva scelto un bambino dal Consiglio degli anziani, per offrirlo in sacrificio alle creature, così da mantenere il tacito patto che durante l’anno non avrebbero attaccato il villaggio.

Ma non tutto sembra essere andato come previsto dal Consiglio e per l'impudenza di un giovane ribelle, il Villaggio di Jakob venne letteralmente raso al suolo dalle creature, causando la completa estinzione dei suoi abitanti. Sarete così coraggiosi da affrontare un salto temporale di circa duecento anni, evitare la catastrofe e soprattutto scoprire il prezioso segreto del Villaggio di Jakob, per riportarlo fino ai nostri giorni? ATTENZIONE:

STORIA E GIOCO POSSONO ESSERE GIOCATI ANCHE DA CHI NON HA PARTECIPATO ALLA SERATA DEL 31/07!!

Come funziona?

Ogni gruppo forma una squadra.

Dopo aver prenotato la vostra fascia oraria, vi verranno inviate indicazioni tramite email.

La vostra squadra gioca singolarmente.

Lungo il percorso troverete enigmi, prove da affrontare e tanti personaggi (da evitare? Da cercare? Da cui fuggire? Con cui parlare?...)

Dovrete riuscire a portare a termine diverse missioni.

Vince la squadra che consegna la soluzione corretta e raggiunge i propri obiettivi nel minor tempo. Il gioco combina orienteering, gioco di ruolo dal vivo, spettacolo e prove di logica/intelligenza.

Il gioco NON È ASSOLUTAMENTE ADATTO ai minori di anni 16 o a persone particolarmente sensibili. Ingresso euro 12 a persona (Ingressi a squadre, ogni 7 minuti circa _ ultimo ingresso alle 00.00). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA allo 07221910228 Minimo componenti squadra 4



Un'iniziativa ET EVENTI E TEATRO

in collaborazione con COMUNE DI FERMIGNANO