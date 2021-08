Descrizione evento: venerdì 27 agosto 2021 ore 21,15

Altidona - Accademia Malibran - Sala Colonna

DANTE, IL SOMMO POETA

Omaggio a Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte



Un viaggio articolato attraverso le discipline, i mestieri e il pensiero che hanno segnato la svolta artistica trecentesca intrecciandosi con le parole del Sommo Poeta, che con la sua opera ha influenzato tutte le arti, non solo dei suoi contemporanei ma anche dei secoli a venire.



Tavola rotonda con la partecipazione di: Stefano PAPETTI Storico d'arte Paolo PERETTI Musicologo e scrittore

Rossella MARCANTONI Soprano

Davide MARTELLI Pianista

Paolo R. Maria ACETI Voce recitante

Francesco ACETI Attore

Presentazione a cura di Maria PALESTINI

Ringraziamo la Signora Diana Castenuovo-Tedesco per la preziosa collaborazione.

Programma: -La Divina Commedia in musica: Dante e i compositori marchigiani, nell’ottocento e primo novecento

a cura di Paolo Peretti



-Liriche di Alaleona, Marchetti, Zandonai, Castelnuovo-Tedesco su poesie di Dante

Rossella Marcantoni soprano - Davide Martelli pianoforte



-Immagini dantesche nella pittura italiana dell'800

a cura di Stefano Papetti



-Letture dantesche da La Divina Commedia e da La Vita Nova

a cura di Paolo R. Maria Aceti



-Alichino, il diavolo protagonista di un curioso episodio dell'Inferno (Canti XXI, XXII e XXIII) Francesco Aceti



Ingresso libero POSTI LIMITATI, SE SEI INTERESSATO, PRENOTA SUBITO!

INFO E PRENOTAZIONI cell.338.8219079

IMPORTANTE: L'accesso all'evento è consentito esclusivamente ai possessori di certificazione verde COVID 19 (GREEN PASS).

ALL'INGRESSO CONTROLLO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.

Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105

In mancanza del GREEN PASS esibire il certificato del tampone negativo.