Descrizione evento:

I cavatori della pietra bianca del Conero dai romani ai tempi recenti. Storie di uomini la cui vita si è intrecciata con la roccia.

Da Sirolo imboccheremo la via che un tempo fu aperta per permettere ai cavatori di pietra bianca del Conero di raggiungere i luoghi di lavoro, le cave. Nel percorso, dopo una sosta alla grotta del Mortarolo, romitorio antico scavato nella roccia, ci dirigeremo verso il punto panoramico con l’affaccio sulle iconiche 2 Sorelle. Storie di uomini, di rocce che parlano di dinosauri marini, e di migrazioni. Un sentiero di montagna affacciato al mare.

CALENDARIO COMPLETO DELL’EVENTO:

– GIOVEDÌ 5 . 12 . 19 . 26 AGOSTO – ORE 17.15 –

– GIOVEDÌ 2 . 9 . 16 . 23 . 30 SETTEMBRE – ORE 17.15 –

Cosa portare:

mascherina obbligatoria (da usare all’arrivo e in caso di avvicinamento ad altri gruppi), scarpe da trekking, acqua, spuntino e kway. Si consigliano bastoncini, cappellino, binocolo e macchina fotografica.

Difficoltà: escursionistica. Sentiero non adatto ai passeggini

Lunghezza: 5 km circa

Durata: 3 ore circa

Ritrovo: Centro Visite, via Peschiera 30, trasferimento in autobus (i biglietti urbani sono acquistabili direttamente presso il Centro Visite; si consiglia di presentarsi all'appuntamento con quindici minuti di anticipo)

Costi:

15 euro a persona

8 euro bambini da 7 a 12 anni

gratuito fino a 6 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: