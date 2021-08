Descrizione evento: EstatEventi Castelfidardo si sposta in Fondazione Ferretti! Animation d'essai, la rassegna di film d'animazione d'autore della Pro Loco di Castelfidardo prevede domenica 22 alle 21.30 il film Il Mio Vicino Totoro, del famoso regista Hayao Miyazaki per Studio Ghibli. L'ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione al link https://estateventi.prolococastelfidardo.it/ Per maggiori info: 0717822987 (Pro Loco di Castelfidardo) Luogo dell'evento: Fondazione Ferretti, via della Battaglia 52, Castelfidardo