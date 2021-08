Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Escursione sulla vetta del Monte Nerone: dal rinato Rifugio Corsini, saliremo sulla cima di questa bellissima e panoramica montagna, per poi continuare a camminare lungo un percorso fatto di faggete, pascoli, carsismo e fioriture selvatiche. Punti di interesse: Faggeta, Montagna, Panorami, Pascoli, Carsismo. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: presenti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 27 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 450 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Rifugio Corsini, ore 9:30, 61046 Piobbico PU, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito