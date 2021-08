Descrizione evento: Escursione pomeridiana nelle colline intorno a Scapezzano per una totale immersione nel paesaggio rurale! Un piacevole saliscendi con partenza dal castello medievale di Scapezzano e arrivo a metà percorso alla Fattoria dei Conti per uno squisito aperitivo coi loro prodotti. Un mix di natura, storia e gusto per questa camminata in campagna! Punti di interesse: Panorami, Campagna, Paesaggio, Enogastronomia, Storia. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: presenti Quota escursione: 10 € (servizio guida ambientale) Quota scontata: 7 € (fino a 14 anni) Quota aperitivo: a consumo (vino della fattoria e di altre etichette, bevande analcoliche, cocktail, taglieri con verdure e salumi della fattoria) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di venerdì 27 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 10 € (servizio guida ambientale) + aperitivo a consumo Prezzo bambini: 7 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 100 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 h Lunghezza: 5 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Ingresso del Castello di Scapezzano, ore 17:30, 60019 Scapezzano AN, Italia, Scapezzano Vedi tutti i dettagli nel nostro sito