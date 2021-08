Descrizione evento: Ami visitare musei?

Hai una passione per le escape room?

Ti piace andare a teatro?

Se hai risposto sì anche ad una sola di queste domande non puoi perderti ???????? ???????????????????????? ???????????? ????????????????????! Nella suggestiva cornice della Casa Museo Colocci Vespucci si animeranno le storie degli antichi abitanti e si giocheranno gli enigmi collegati a Colocci, Raffaello e a quello straordinario periodo storico che fu il Rinascimento italiano. Un’esperienza immersiva e divertente che si accosta a quella della mostra “Raffaello e Angelo Colocci. Bellezza e scienza nella costruzione del mito della Roma antica”, in programma in questi mesi a Palazzo Pianetti, arricchendola di nuovi spunti, con un approccio teatrale e interattivo. Come partecipare?

Turni di gioco: ore 18.15 / ore 19.30 / ore 21.00 / ore 22.15 Per l'accesso alla Casa Museo Colocci Vespucci e la partecipazione all'escape room è necessario esibire il Green Pass valido (fatta eccezione per i minori di 12 anni). Partecipanti: fino a 6 persone per turno Quota di partecipazione: € 9,00 Per informazioni e prenotazioni: Tel + 39 0731 538439 – 342

Email prenotazioni@raffaelloecolocci.it

www.raffaelloecolocci.it "La misura del cosmo" è un progetto a cura di ATGTP e Pro Loco Jesi. Ideazione: Marilda Pugnaloni, Lucia Palozzi, Serena Micciarelli.

Animazione: Lucia Palozzi, Fabrizio Bartolucci