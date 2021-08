Descrizione evento: Una rilassante passeggiata nelle immediate colline di Senigallia, a Scapezzano. Mura fortificate tardo medievali, racchiudono un piccolo borgo dalle origini ancora incerte ma dalle curiose tracce storico artistiche. La camminata prosegue dal castello di Scapezzano alle sue campagne per una breve e facile escursione mirata alla conoscenza della biodiversità del paesaggio rurale marchigiano. Punti di interesse: Castello medievale di Scapezzano, Campagna, Panorami.

Trasporto: mezzi propri

Punti acqua lungo il percorso: presenti Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 di lunedì 30 agosto.

Seni.galliaIncoming Tour Operator: cell. 3453965537, e-mail: touroperator@senigalliaincoming.it L'escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Il programma potrebbe subire variazioni.

L'escursione verrà effettuata nel rispetto delle normative Covid-19 in vigore. Prezzo adulti: 10 € (servizio guida turistica e guida ambientale escursionistica) Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 50 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 h Lunghezza: 2 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Ingresso del Castello, ore 17:45, Via A. Fratti, 19, 60019 Scapezzano AN, Italia, Scapezzano Vedi tutti i dettagli nel nostro sito