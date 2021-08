Descrizione evento:

otte nel fresco Bosco incantato

Passeremo due giorni immersi nella Foresta del Bosco Martese meraviglia naturale che ha due protagonisti assoluti: l’acqua del Parco Nazionale dei Monti della Laga che col suo rumore ci accompagnerà per tutto il percorso e le fantastiche geometrie dei vetusti boschi di Faggio e di Abete bianco. In questo periodo i monoterpeni sprigionati durante la foliazione si fanno sentire anche nell’aria. Attraverseremo il Bosco Martese per giungere alla Cascata della Morricana. Qui in questi luoghi potremmo fare un “Bagno di Foresta” o Shinrin-yoku termine giapponese che indica un metodo della medicina giapponese comparabile all’aromaterapia che sostiene che trascorrere più tempo nella foresta ha sorprendenti benefici per la salute.

Cascata della Morricana e Bosco Martese, nel regno delle Fate

I panorami sopra il Bosco Martese ci offrono suggestive vedute su tutto il gruppo dei Monte Sibillini ed il Gran Sasso compreso Monte Gorzano, Pizzo di Moscio, Cima Lepri. Il fascino di questi luoghi è dato dalla loro immensa superficie, dal grande valore naturalistico e dall’elevata biodiversità tanto che vi è ancora la presenza del Gatto selvatico e della Martora, la cui presenza è monitorata dall’ente Parco. Ci faremo stupire da forme e stratificazioni di marne e arenarie che danno vita spettacolari scivoli e suggestive pieghe. Presente anche un orchidea molto rara…l’Orchidea Fantasma! E’ vivamente consigliata la macchina fotografica per immortalare le interessanti geometrie che formano i fitti boschi di Faggio. Pernotteremo in comodi POD, piccoli rifugi in legno totalmente immersi nel bosco per poter godere della quite notturna della Natura e avremo la possibilità di apprezzare le tante specialità enogastronomiche tipiche di quest’area di confine tra Marche, Lazio ed Abruzzo…