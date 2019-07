Descrizione evento:

Summer Jamboree 20th Anniversary?

Senigallia (Marche) 31 july / 11 August 2019

The Hottest Rockin' Holiday on Earth!

20 ANNI DI SUMMER JAMBOREE

Festival Internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50

31 luglio / 11 agosto 2019 XX edizione (31/1/2 prefestival).

39 concerti a ingresso gratuito. 12 giorni di festeggiamenti. 12 giorni di R'n'R dal vivo, di allegria, spensieratezza, di social dance. 12 giorni per celebrare e rinnovare il lungo pezzo di vita fatto insieme a decine di migliaia di fan fedelissimi che ogni anno, partendo da ogni parte del mondo, tornano a Senigallia per vivere l'abbraccio del Rock'n'Roll.

Tra i big del ventennale i mitici Los Lobos USA, Jimmy Clanton USA e Jimmy Gallagher USA, due icone della storia del R'n'R garantite da Alan Freed. Speciale Doo Wop Night e Rock and Roll Review con Big Band e staffetta di formidabili solisti internazionali.

Los Lobos saranno affiancati da I Belli di Waikiki ITA che tornano al SJ dopo 18 anni con la loro formazione originale e dagli immancabili The Jolly Rockers ITA feat. Greg e Max Paiella ed una all night long con i dj Ringo, Tropicana Joe and Felipe. Hawaiian Party on The Beach i travolgentisaranno affiancati daITA che tornano al SJ dopo 18 anni con la loro formazione originale e dagli immancabiliITA feat.ed una all night long con i djand

Miss Betsy Rose UK, la più prestigiosa interprete di Londra e una super big band: Alex Mendham & His Orchestra feat Dunlop Sisters UK . Burlesque Show and Cabaret conUK, la più prestigiosa interprete di Londra e una super big band:featUK .

Walk in Tattoo, tatuaggi tradizionali non stop senza appuntamento con 16 artisti tra cui il pioniere Gippi Rondinella; RussianDevilsMotordrome del 1937; Annullo filatelico; Dance Camp con i migliori docenti al mondo; Dopofestival alla Rotonda a mare e 30 dj da tutto il mondo; American Classic Car Cruise; Free Boot Sale; barbershop & hairstyle; Street Food gourmet and more!

Rockin Village Vintage Market.

Special event:

Mostra Fotografica Immersiva

Immersive Exhibition

Senigallia 14 june / 29 September 2019

Palazzo del Duca / Palazzetto Baviera

You will be amazed ?

SJ house band The Good Fellas

MC Alice Balossi e Jackson Sloan